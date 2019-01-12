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Trump'tan 'a operasyon

Başkanı Trump’a yakınlığıyla bilinen Enquirer dergisinin haberi 2020 Başkanlık Seçimi adayı ’u köşeye sıkıştırdı. Panik yapan Bezos’un da derginin fotoğrafları yayınlamadan önce boşanma kararı aldığı ortaya çıktı.

Trump operasyonu
Dünya gündeminde yine var... Amazon ile Silikon Vadisi'nin en zengin ve nüfuz sahibi ismi olan Jeff Bezos ve 25 yıllık eşi Mackenzie Bezos'un boşanma kararının arkasında ABD Başkanı Trump çıktı. Çiftin evliliklerini sonlandırma sebebi olarak bir derginin Jeff Bezos ile bir süredir birlikte olduğu ortaya çıkan eski sunucu Lauren Sanchez ile fotoğraflarını basacak olması gösterildi.



İddialara göre Trump, 2020'de Başkan adayı olacak Bezos'un önünü kesmek için kendisine yakınlığıyla bilinen Enquirer dergisini kullandı. 137 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kişisi olan Jeff Bezos'un, servetini boşandığı eşiyle yarı yarıya bölüşmesi halinde dünyanın en zengin insanı bir kez daha 'un kurucusu olacak. MacKenzie Bezos ise servetin yarısına sahip olursa 68,5 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin kadını olacak.



Başkanı Trump'ın ülke için çok önemli bir şans olduğunu yazan Enquirer dergisi, ailesinin de çok önemli projelere imza attığına dikkat çekti. Bezos'u köşeye sıkıştıran bu kapağın da 'da olumlu karşılandığı iddia edildi.
Bezos, ayrılık kararının kolay olmadığını ama buna mecbur olduklarını açıkladı.
Bezos, 25 yıllık evliliğinin genel olarak mutlulukla geçtiğini söyledi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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