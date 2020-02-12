Asgari ücretli çalışana maaşları iyileştirme komisyonu Mecliste. Meclis Asgari ücretli çalışana 3 ayda bir ikramiye için görüşmeler başladı.

İlk etapta asgari ücretliye yapılan zammın artırılmasını sonuç alınmaması halinde asgari ücretliden alınan vergilerin ikramiye yöntemiyle asgari ücretliye ek ödeme yapılmasını isteyecek. Yeni yılda brüt 2 bin 943 lira olacak asgari ücrette, 412 lira 2 kuruş SGK primi, bekar çocuksuz bir işçi için 154 lira 51 kuruş gelir vergisi, 22 lira 34 kuruş damga vergisi ve 29 lira 43 kuruş işsizlik sigortası işçi payı kesintileri olacak. Peki asgari ücretliye, ek ödeme, ikramiye ve devlet yardımları en son haberler sayfamızda

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ