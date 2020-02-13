Bunları yaparak emeklilik süresini azaltabilirsiniz! Kadın ve erkek için erken emekli olmak isteyenler...

Uzun stresli ve yoğun çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden hesaplamanızda fayda var. Bu bağlamda SGK erken emeklilik yolları askerlik borçlanması ve doğum borçlanması olarak belirlenmiştir. Bu yöntemler kullanılarak, erken yaşta emeklilikten faydalanılır. Askerlik borçlanması için kişilerin er veya erbaş olarak askerlik yapmış olmaları gerekir. Kadınlar ise SGK'dan erken emeklilik için doğum borçlanması yöntemi kullanılır.

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