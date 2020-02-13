Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sanayi üretim verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, "Katma değerli üretime, ihracata ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor. Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık %8,6'lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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