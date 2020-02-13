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    • Ekonomi
    • 13.02.2020 14:26
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    • 13.02.2020 14:31

    Son dakika: 'tan flaş açıklama: Büyüme trendi başladı

    Son dakika haberleri... sanayi üretim verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, "Katma değerli üretime, a ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor. Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık %8,6’lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

    Berat Albayrak'tan flaş açıklama: Büyüme trendi başladı

    Son dakika haberleri... sanayi üretim verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Albayrak, "Katma değerli üretime, a ve istihdama dayalı büyüme için attığımız adımlar meyvelerini veriyor. Aralık ayı sanayi üretimindeki yıllık %8,6'lık artış bu büyüme trendinin başladığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklama: Büyüme trendi başladı
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