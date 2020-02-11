Asgari ücrete ek zam var mı? Asgari ücrete 463 TL ikramiye iddiası! 2020 asgari ücret için son açıklama!

Asgari ücrete ek zam var mı? Asgari ücrete 463 TL ikramiye iddiasının ardından 2020 asgari ücret vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, asgari ücrete 463 TL ek zam olacak mı? Asgari ücretli vatandaşların her ay ödediği gelir vergisi ve damga vergisinin alınmaması da gündemde. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret hakkındaki açıklamasında, Türkiye'deki asgari ücretin birçok AB üyesi ülkeye göre daha iyi durumda olduğunu belirtti. Asgari ücrete ek zam iddiası ise asgari ücretli çalışanla tarafından araştırılıyor. Peki, asgari ücrete ek zam var mı? Asgari ücrete 463 TL ikramiye olacak mı? İşte detaylar…

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