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    • Ekonomi
    • 12.02.2020 16:51
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    • 12.02.2020 16:51

    Faizler çakılmaya devam ediyor! nda düşüş sürecek mi? ?

    Uygun kredili faizi veren bankalar 12 Şubat tarihinde vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bankaların faiz indirim açıklamaları vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ederken 0.95, 0.79 ve 0.89 fırsatları peş peşe duyuruldu. Şubat ayının ilk haftasında en uygun krediyi veren banka bir kez daha değişti. Uzmanlar bankaların kredi faizinde önümüzdeki haftalarda yeni fırsatlar duyurmasını bekliyor. Peki, nda düşüş sürecek mi? ? İşte 12 Şubat güncel kredi faiz oranları

    Faizler düşüyor! En uygun krediyi hangi banka veriyor?

    Kredi faiz oranlarındaki düşüş giderek devam ediyor. Faiz oranları düşüşünde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Faiz indirimleriyle birlikte ekonomide de büyük canlılık yaşandığı görülüyor. Bankalar yeni kredi faiz fırsatlarını vatandaşlara sunuyor. Ev ve araç sahibi olmak isteyenlere Bankalar tarafından 0.79, 0.89 ve 0.95 kredi faiz fırsatları ardı ardına duyuruldu. Pazartesi günü açıklama yapan Vakıfbank yeni bir kararla 0.99 olan konut kredisi faizinde indirime gitti. Peki, en uygun krediyi banka veriyor? İşte detaylar

    VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

    Sarı Panjur konut kredisi: 0.95
    İhtiyaç kredisi: 1.12
    Taşıt kredisi: 1.05

    Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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    Haberler Ekonomi Faizler çakılmaya devam ediyor! Kredi faiz oranlarında düşüş sürecek mi? En uygun kredi hangi bankada?
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