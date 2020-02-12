Kredi faiz oranlarındaki düşüş giderek devam ediyor. Faiz oranları düşüşünde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Faiz indirimleriyle birlikte ekonomide de büyük canlılık yaşandığı görülüyor. Bankalar yeni kredi faiz fırsatlarını vatandaşlara sunuyor. Ev ve araç sahibi olmak isteyenlere Bankalar tarafından 0.79, 0.89 ve 0.95 kredi faiz fırsatları ardı ardına duyuruldu. Pazartesi günü açıklama yapan Vakıfbank yeni bir kararla 0.99 olan konut kredisi faizinde indirime gitti. Peki, en uygun krediyi banka veriyor? İşte detaylar

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Sarı Panjur konut kredisi: 0.95

İhtiyaç kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.05

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