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    • Ekonomi
    • 12.02.2020 16:28
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    • 12.02.2020 16:28

    duyurdu! tüketiminde rekor kırıldı

    , resmi twitter hesabından, ocakta gerçekleşen tüketim verilerine ilişkin rekorların yer aldığı infografik paylaştı.

    Bakanlık duyurdu! Rekor kırıldı

    Bakanlığın resmi twitter hesabından paylaşılan "Rekor tüketime rekor arz" başlıklı infografikte, ocakta 6,7 metreküple aylık bazda bugüne kadarki en yüksek tüketiminin gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

    Sanayide son 5 yılın doğal gaz tüketim rekorunun kırıldığı belirtilen paylaşımda, konut bazlı tüketimde de tüm zamanların en yüksek doğal gaz tüketiminin gerçekleştiği kaydedildi.

    Paylaşımda, 27 gün boyunca 200 milyon metreküp üzeri günlük gaz tüketimiyle bu alanda da rekor kırıldığı belirtilerek, doğal gazda oluşan bu talebin hiçbir kısıntı ve kesinti yapılmaksızın karşılandığı bildirildi.

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