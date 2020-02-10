Bugünlerde sosyal medyada çok konuşulan konulardan birisi de sigara zammı oldu. Tiryakiler iddiaların ardından Şubat sonu sigaraya zam yapılacak mı sorusuna yanıt arıyor. Şubat ayının ortalarına doğru yaklaştığımız şu günlerde ay sonunda sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia ediyor. Bu kapsamda tiryakiler güncel sigara fiyatlarını öğrenmek istiyor.

SİGARAYA ZAM YAPILACAK MI?

Sigaraya 6 TL zam yapılacak mı sorusu hafta sonundan itibaren gündem oldu. Sosyal medyada sigaraya 6 TL zam yapılacağı iddia edildi. Ancak konu hakkında sigara üreten firmalardan açıklama gelmedi.

8 ŞUBAT GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

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