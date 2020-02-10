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    • Ekonomi
    • 10.02.2020 17:53
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    • 10.02.2020 17:53

    Şubat sonu mı? Hangi marka sigaralara ne kadar zam gelecek? Zam iddiaları doğru mu?

    Cumartesi günü sosyal medyada sigaraya zam yapılacağına dair iddiaların konuşulmaya beraber tiryakiler zam yapılıp yapılmayacağı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda tiryakiler Şubat sonu mı sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Sosyal medyada kısa sürede sigara fiyatlarına 6 TL zam yapılacağının konuşulmasıyla birlikte tiryakiler bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını merak ediyor.

    Şubat sonunda sigaraya zam yapılacak mı?

    Bugünlerde sosyal medyada çok konuşulan konulardan birisi de sigara zammı oldu. Tiryakiler iddiaların ardından Şubat sonu sigaraya zam yapılacak mı sorusuna yanıt arıyor. Şubat ayının ortalarına doğru yaklaştığımız şu günlerde ay sonunda sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia ediyor. Bu kapsamda tiryakiler güncel sigara fiyatlarını öğrenmek istiyor.

    SİGARAYA ZAM YAPILACAK MI?

    Sigaraya 6 TL zam yapılacak mı sorusu hafta sonundan itibaren gündem oldu. Sosyal medyada sigaraya 6 TL zam yapılacağı iddia edildi. Ancak konu hakkında sigara üreten firmalardan açıklama gelmedi.

    8 ŞUBAT GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

    Kent: 15 TL
    Kent D-Range: 15 TL
    Kent Swicth: 16 TL
    Kent N-Range: 18 TL
    Rothmans: 14 TL
    Viceroy: 14,50 TL
    Pall Mall: 14,50 TL

    Diğer güncel sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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