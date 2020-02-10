Haftanın ilk işlem gününde dolar ve eurodaki güncel durum on binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Dolar/TL, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 6.00 liradan işlem görüyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,96'nın destek olarak izleneceğini ifade eden analistler, 6,05 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti. İşte 10 Şubat dolar ve euro gün sonu alış satış fiyatı

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?