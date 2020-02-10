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    • Ekonomi
    • 10.02.2020 18:22
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    • 10.02.2020 18:22

    a güven azalıyor! Dolar ve gün sonu alış satış fiyatı ne kadar oldu? İşte 10 Şubat döviz kurları

    Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüsünün ardından global piyasalarda hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. İstanbul serbest piyasada 5,9880 liradan, avro 6,5630 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,9950 lira, avronun satış fiyatı ise 6,5650 lira olmuştu. Bu kapsamda on binlerce kişi "Dolar ve gün sonu alış satış fiyatı ne kadar oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 10 Şubat güncel döviz kurları

    Dolar ve euro alış satış fiyatı ne kadar oldu?

    Haftanın ilk işlem gününde dolar ve eurodaki güncel durum on binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Dolar/TL, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 6.00 liradan işlem görüyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,96'nın destek olarak izleneceğini ifade eden analistler, 6,05 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti. İşte 10 Şubat dolar ve euro gün sonu alış satış fiyatı

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

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