Haftanın ilk işlem gününde dolar ve eurodaki güncel durum on binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Dolar/TL, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 6.00 liradan işlem görüyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,96'nın destek olarak izleneceğini ifade eden analistler, 6,05 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti. İşte 10 Şubat dolar ve euro gün sonu alış satış fiyatı
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
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