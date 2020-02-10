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    • Ekonomi
    • 11.02.2020 09:07
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    • 11.02.2020 09:07

    2020 yılı lı sigara fiyatları listesi! Hangi sigara ne kadar? 11 Şubat yeni sigara fiyatları sızdı!

    Sigara fiyatlarına geldi iddiası da yayıldı. Geçtiğimiz yıl sigara fiyatlarına ard arda zam gelmiş fakat yeni yılda yeni bir zam yapılmamıştı. Yayılan iddiaya göre sigara fiyatlarına 6 liralık zam geldi ve yeni zamlı sigara fiyatları Şubat ayının sonunda geçerli olacak. Peki sigaraya gerçekten zam gelecek mi, resmi açıklama geldi mi? Tütün firmalarından zamma yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz. Sosyal medyada dolaşan iddiaların henüz bir gerçekliği bulunmuyor. İşte 11 Şubat yeni sigara fiyatları...

    2020 yılı zamlı sigara fiyatları listesi! Hangi sigara ne kadar?

    11 Şubat yeni sigara fiyatları ve sosyal medyada yayılan haberler tiryakileri oldukça üzecek cinsten. Hızla yayılan iddiaya göre Şubat ayının sonunda geçerli olmak üzere sigara fiyatlarına yeni zam gelecek. 2020 yılında sigara fiyatlarına 6 liralık bir zam gelecek. Bu iddia henüz resmi kaynaklardan doğrulanmadı fakat yeni zamlı sigara fiyatları dolaşmaya başladı. Geçen yıl sigara fiyatlarına 2-3 liralık zam yapılmış ve 2020 yılının Ocak ayında yeni bir zam yapılmamıştı. Sosyal medyada konuşulan son iddiaya göre bu ay sonu sigaraya kallavi bir zam kapıda.

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