11 Şubat yeni sigara fiyatları ve sosyal medyada yayılan haberler tiryakileri oldukça üzecek cinsten. Hızla yayılan iddiaya göre Şubat ayının sonunda geçerli olmak üzere sigara fiyatlarına yeni zam gelecek. 2020 yılında sigara fiyatlarına 6 liralık bir zam gelecek. Bu iddia henüz resmi kaynaklardan doğrulanmadı fakat yeni zamlı sigara fiyatları dolaşmaya başladı. Geçen yıl sigara fiyatlarına 2-3 liralık zam yapılmış ve 2020 yılının Ocak ayında yeni bir zam yapılmamıştı. Sosyal medyada konuşulan son iddiaya göre bu ay sonu sigaraya kallavi bir zam kapıda.

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