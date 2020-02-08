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    • Ekonomi
    • 08.02.2020 16:25
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    • 08.02.2020 16:25

    zam yapılacak mı? Hangi sigara markalarına zam olacak? İşte

    Bugün sosyal medyada çok konuşulan konulardan birisi de sigara zammı oldu. Sosyal medyada sigaraya 6 lira zam yapılacağı iddia edildi. İddiaların ardından sigara tiryakileri arama motorlarında zam yapılacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda da araştırılmaya başlandı. Peki, yapılacak mı? Hangi sigara markalarına zam olacak? İşte 8 Şubat güncel sigara fiyatları

    Sigaraya 6 TL zam yapılacak mı?

    Şubat ayının ortalarına doğru yaklaştığımız şu günlerde sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Sosyal medyada kısa sürede sigara fiyatlarına 6 TL zam yapılacağının konuşulmasıyla birlikte tiryakiler bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını merak ediyor. Özellikle şu saatlerde arama motorlarında Sigaraya 6 TL zam yapılacak mı sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor.

    SİGARAYA 6 TL ZAM YAPILACAK MI?

    Sigaraya 6 TL zam yapılacak mı sorusu bugün gündem oldu. Sosyal medyada sigaraya 6 TL zam yapılacağı iddia edildi. Ancak konu hakkında sigara üreten firmalardan açıklama gelmedi.

    8 ŞUBAT GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

    Kent: 15 TL
    Kent D-Range: 15 TL
    Kent Swicth: 16 TL
    Kent N-Range: 18 TL
    Rothmans: 14 TL
    Viceroy: 14,50 TL
    Pall Mall: 14,50 TL

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