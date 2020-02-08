Şubat ayının ortalarına doğru yaklaştığımız şu günlerde sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Sosyal medyada kısa sürede sigara fiyatlarına 6 TL zam yapılacağının konuşulmasıyla birlikte tiryakiler bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını merak ediyor. Özellikle şu saatlerde arama motorlarında Sigaraya 6 TL zam yapılacak mı sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor.

SİGARAYA 6 TL ZAM YAPILACAK MI?

Sigaraya 6 TL zam yapılacak mı sorusu bugün gündem oldu. Sosyal medyada sigaraya 6 TL zam yapılacağı iddia edildi. Ancak konu hakkında sigara üreten firmalardan açıklama gelmedi.

8 ŞUBAT GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

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