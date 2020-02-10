Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.02.2020 13:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2020 13:24

    Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan 'a yapılan ile ilgili açıklama!

    Son dakika haberleri... Ulaştırma ve , 'da yapılan ma ilişkin olarak "Marmaray’da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, Büyükşehir Belediye Başkanı’nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kararıyla tarafından uygulanmaktadır." açıklamasını yaptı.

    Bakanlıktan Marmaray'a yapılan zam ile ilgili açıklama!

    Son dakika haberleri... Ulaştırma ve , 'da yapılan ma ilişkin olarak "Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kararıyla tarafından uygulanmaktadır." açıklamasını yaptı.

    Ayrıntılar geliyor...

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Marmaray'a yapılan zam ile ilgili açıklama!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri