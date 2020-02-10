Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Marmaray'da yapılan zamma ilişkin olarak "Marmaray'da ulaşım hizmetlerine yapılan yüzde 35 oranındaki zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yönettiği Ulaşım Koordinasyon Merkezinin kararıyla İBB tarafından uygulanmaktadır." açıklamasını yaptı.

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