Son dakika: Marmaray fiyatları ne kadar oldu? 2020 Marmaray durak sayısına göre ücret tarifesi kaç TL?

Marmaray fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi zam gündemiyle toplanmış, zam talebi oy çokluğuyla kabul edilmişti. Bu bağlamda Özel Halk Otobüsü, İETT, metrobüs ve metro geçişlerine yapılan yüzde 35'lik zam bugünden itibaren geçerli olmaya başladı. Gelen son dakika bilgisine göre, Marmaray geçiş ücretlerine de yüzde 35'lik zam yapıldı. Peki, Marmaray fiyatları ne kadar oldu? 2020 Marmaray durak sayısına göre ücret tarifesi kaç TL? İşte cevaplar...

MARMARAY FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bugünden itibaren geçerli yüzde 35'lik zam ile birlikte en kısa mesafe olan 1-7 durak arası tam geçiş ücreti 3.50 TL'ye yükseldi. 1 - 43 istasyon arasındaki ücret ise 7.75 TL oldu.

MARMARAY DURAK SAYISINA GÖRE ÜCRET TARİFESİ

1-7 durak arası 2.6 TL'den 3.50 TL'ye,

8-14 durak arası 3.25 TL'den 4.50 TL'ye

15-21 durak arası 3.80 TL'den 5.20 TL'ye

22-28 durak arası 4.40 TL'den 6 TL'ye

29-35 durak arası 5.20 TL'den 7 TL'ye

36-43 durak arası 5.70 TL'den 7.75 TL'ye yükseldi.