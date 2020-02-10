Marmaray geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından metro, metrobüs ve İETT ücretlerine yapılan yüzde 35 zam uygulamasını TCDD de Marmaray geçişleri için gece 00:00'dan itibaren yürürlüğe aldı.

Yeni tarifeye göre 1 ila 7 istasyon tam geçişi 2.60 TL'den 3.5 TL'ye yükseltildi. 1 - 43 istasyon arası geçiş 7.75 TL oldu.



Yeni tarife şöyle:

1-7 durak: 3.5 TL

8-14 durak: 4.5 TL

15-21 durak: 5.2 TL

22-28 durak: 6 TL

29-35 durak: 7 TL

36-43 durak: 7.75 TL





TCDD'DEN AÇIKLAMA: ZAM KARARI UKOME'NİN

TCDD'den zammı kendilerinin yapmadığını belirterek "UKOME kararı gereğince Marmaray'da geçiş ücretleri artırıldı. Bu konuda TCDD'nin herhangi bir yetkisi yoktur. UKOME kararı uygulandı. TCDD sadece işletmeyi yapıyor" dedi.







UKOME KARARINA ÖRNEK

Öte yandan 27:03:2019'daki örnek UKOME kararı, Marmaray'daki zam yetkisinin İBB'ye bağlı UKOME'de olduğunu gösteriyor.