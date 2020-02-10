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    • Ekonomi
    • 10.02.2020 12:15
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    • 10.02.2020 12:23

    Son dakika: 'den 'a açıklaması: Karar 'nin

    Son dakika haberi... geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren yapıldı. () tarafından , metrobüs ve ücretlerine yapılan yüzde 35 zam sonrası Marmaray geçişleri zamlandı. Zam sosyal medyada tepkiyle karşılanırken 'den açıklama geldi. TCDD zammı kendilerinin yapmadığını belirterek "UKOME kararı gereğince Marmaray'da geçiş ücretleri artırıldı. Bu konuda TCDD'nin herhangi bir yetkisi yoktur. UKOME kararı uygulandı. TCDD sadece işletmeyi yapıyor" dedi.

    TCDD'den Marmaray'a zam açıklaması

    geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi () tarafından , metrobüs ve ücretlerine yapılan yüzde 35 zam uygulamasını de Marmaray geçişleri için gece 00:00'dan itibaren yürürlüğe aldı.

    Yeni tarifeye göre 1 ila 7 istasyon tam geçişi 2.60 TL'den 3.5 TL'ye yükseltildi. 1 - 43 istasyon arası geçiş 7.75 TL oldu.

    Yeni tarife şöyle:

    1-7 durak: 3.5 TL
    8-14 durak: 4.5 TL
    15-21 durak: 5.2 TL
    22-28 durak: 6 TL
    29-35 durak: 7 TL
    36-43 durak: 7.75 TL

    TCDD'DEN AÇIKLAMA: ZAM KARARI UKOME'NİN
    TCDD'den zammı kendilerinin yapmadığını belirterek "UKOME kararı gereğince Marmaray'da geçiş ücretleri artırıldı. Bu konuda TCDD'nin herhangi bir yetkisi yoktur. UKOME kararı uygulandı. TCDD sadece işletmeyi yapıyor" dedi.



    UKOME KARARINA ÖRNEK
    Öte yandan 27:03:2019'daki örnek UKOME kararı, Marmaray'daki zam yetkisinin 'ye bağlı UKOME'de olduğunu gösteriyor.

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