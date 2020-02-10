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    • Ekonomi
    • 11.02.2020 00:12
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    • 11.02.2020 00:12

    Başkanı Trump'tan ticarette anlaşma sinyali: Sonraki gündemimiz olabilir

    Başkanı , ve 'in ardından ile ticaret anlaşması yapılabileceğini belirterek, "Ticarette bir sonraki gündemimiz Avrupa olabilir. Onlarla ciddi bir şekilde konuşacağız. Avrupa ile son 10-12 yıldır ticarette çok büyük açığımız var." dedi.

    Trump: Sonraki gündemimiz Avrupa olabilir

    'da, eyalet valileriyle bir araya gelen Trump, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Ülkede şimdiye kadarki refah düzeyi en yüksek ekonomiyi ve en kapsayıcı toplumu oluşturduklarını söyleyen Trump, göreve geldiğinden bu yana 7 milyon kişilik istihdam sağlandığını ve işsizlik oranının son 50 yılın en düşük seviyesine ulaştığını ifade etti.

    Trump, altyapı, eğitim ve kamu güvenliği alanlarında yapılan çalışmalara değindi, binlerce şirketin yatırım yapmak üzere 'ye geldiğini vurguladı.

    "EKONOMİDE DÜNYANIN 1 NUMARALI ÜLKESİYİZ"
    ABD'nin ekonomide dünyanın bir numarası olduğunun altını çizen Trump, "Başkanlığa hazırlanırken Çin'in 2019'da dünyada bir numaralı ekonomi olacağını, bizimse ikinci sırada yer alacağımızı duyardım. Yüz milyarlarca dolarlık gümrük tarifeleri getirdik. Çin'e karşı bu zamana kadarki en düşük ticaret açığını verdiğimizi gördünüz. Ekonomik büyüklük anlamında Çin'in çok ilerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

    Trump, ekonomik anlamda 'in uzun süre ABD'yi yakalayamayacağını savundu.

    "AVRUPA İLE ÇOK BÜYÜK BİR TİCARET AÇIĞIMIZ VAR"
    Toplantıda, eyalet valilerinin sorularını da yanıtlayan Trump, ABD'nin Çin ve ile yaptığı ticaret anlaşmalarının ardından gelecek dönem dış ticaret gündeminin ne olacağına ilişkin soru üzerine, 'nın ticarette ABD'ye "kötü davrandığını" söyledi.

    Trump, "Ticarette bir sonraki gündemimiz Avrupa olabilir. Onlarla ciddi bir şekilde konuşacağız. Avrupa ile son 10-12 yıldır ticarette çok büyük açığımız var. İnanılmaz engelleri var." diye konuştu.

    BÜTÇEDE, NÜKLEER PROGRAMA YÖNELİK HARCAMALAR ARTACAK
    ABD'nin 2021 mali bütçe taslağına ilişkin soruya ise Trump, olası büyük altyapı anlaşmaları yapmaya ve reçeteli ilaç fiyatlarını düşürmeye hazır olduklarını, bunun için Demokratların oylarına ihtiyaç duydukları yanıtını verdi.

    Trump, bütçede ülkenin nükleer programına yönelik harcamaların artacağına işaret ederek, askeri harcamalar için 740 milyar dolar ayrılacağını bildirdi.

    Yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınına da değinen Trump, nisanda sıcaklıkların yükselmesiyle virüsün yok olacağını savunanların olduğunu kaydetti.

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