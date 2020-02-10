Kredide uygun faiz oranları, kredi çekmeyi düşünenler tarafından araştırılıyor. Bankaların faiz indirim açıklamaları vatandaşların yüzünü güldürüyor. 0.93, 0.79 ve 0.89 fırsatları peş peşe duyurulmuş, kredi çekmeyi düşünen on binlerce vatandaş bankalara gitmişti. Bu haftanın ilk günlerinde en uygun krediyi veren banka bir kez daha değişti. Uzmanlar bankaların kredi faizinde önümüzdeki haftalarda yeni fırsatlar duyurmasını bekliyor. Peki, Akbank, TEB, Vakıfbank, Ziraat Bankası, YapıKredi faiz oranı kaça düştü? İşte güncel faiz oranları

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Sarı Panjur konut kredisi: 0.95

İhtiyaç kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.05

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 0.97

Konut kredisi: 0.99

İhtiyaç kredisi: Vadeye göre 1.02 ve 0.98 arasında değişkenlik gösteriyor

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