Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.02.2020 22:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.02.2020 22:46

    En uygun kredi veren banka bir kez daha değişti! Akbank, TEB, QNB, Ziraat, kaça düştü?

    nda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Faiz indirimleriyle birlikte ekonomide de büyük canlılık yaşanıyor. Bankalar yeni kredi faiz fırsatlarını vatandaşlara sunuyor. Ev ve araç sahibi olmak isteyenlere Bankalar tarafından 0.79, 0.89 ve 0.95 kredi faiz fırsatları ardı ardına duyuruldu. Pazartesi günü açıklama yapan Vakıfbank yeni bir kararla 0.99 olan konut kredisi faizinde indirime gitti. İşte Akbank, TEB, Vakıfbank, Ziraat Bankası,

    En uygun kredi veren banka bir kez değişti!

    Kredide uygun faiz oranları, kredi çekmeyi düşünenler tarafından araştırılıyor. Bankaların faiz indirim açıklamaları vatandaşların yüzünü güldürüyor. 0.93, 0.79 ve 0.89 fırsatları peş peşe duyurulmuş, kredi çekmeyi düşünen on binlerce vatandaş bankalara gitmişti. Bu haftanın ilk günlerinde en uygun krediyi veren banka bir kez daha değişti. Uzmanlar bankaların kredi faizinde önümüzdeki haftalarda yeni fırsatlar duyurmasını bekliyor. Peki, Akbank, TEB, Vakıfbank, Ziraat Bankası, YapıKredi faiz oranı kaça düştü? İşte güncel faiz oranları

    KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

    VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

    Sarı Panjur konut kredisi: 0.95
    İhtiyaç kredisi: 1.12
    Taşıt kredisi: 1.05

    TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

    Taşıt kredisi: 0.97
    Konut kredisi: 0.99
    İhtiyaç kredisi: Vadeye göre 1.02 ve 0.98 arasında değişkenlik gösteriyor

    Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerEkonomi HaberleriEn uygun kredi veren banka bir kez daha değişti! Akbank, TEB, QNB, Ziraat, YapıKredi faiz oranı kaça düştü?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri