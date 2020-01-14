Dolar son dakika... Bugün piyasaların gündeminde ABD ile Çin arasında yapılması beklenen ticaret anlaşması var. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle başlamıştı. Dünkü işlem gününde en düşük 5.8604 lira ve en yüksek 5.9014 lirayı gördükten sonra, 5.88 - 5.89 lira aralığında kapanan dolar kuru, yeni güne 5,8854 liradan başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 15 Ocak güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

İşte güncel döviz kurları...