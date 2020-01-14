Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 15.01.2020 07:34
  • Son Güncelleme: 15.01.2020 07:34

son dakika! - ticaret anlaşması öncesi ? 15 Ocak ve dolar kuru kaç TL?

son dakika... ve arasında bugün imzalanması beklenen ticaret anlaşması öncesinde dolar 5,8854 seviyesinde güne başladı. Güncel döviz kurları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 15 Ocak güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

Dolarda son durum

Dolar son dakika... Bugün piyasaların gündeminde ABD ile Çin arasında yapılması beklenen ticaret anlaşması var. ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mart 2018'de Çin'den ithal edilen bazı ürünlere yaptığı ilave tarifelerle başlamıştı. Dünkü işlem gününde en düşük 5.8604 lira ve en yüksek 5.9014 lirayı gördükten sonra, 5.88 - 5.89 lira aralığında kapanan dolar kuru, yeni güne 5,8854 liradan başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 15 Ocak güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

İşte güncel döviz kurları...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar son dakika! ABD-Çin ticaret anlaşması öncesi dolar ne kadar? 15 Ocak euro ve dolar kuru kaç TL?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri