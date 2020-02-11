Dolar son dakika... Dünkü kapanışta dolar en düşük 5.9746 lira ve en yüksek 6.0130 lirayı gördükten sonra, 6.00- 6.01 lira aralığında işlem gördü. Analistler, bu hafta veri gündeminin yanı sıra Fed Başkanı Powell'ın Kongre'de bugün ve yarın gerçekleştireceği sunum, Suriye başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler, ABD'de ön seçimler ve koronavirüse ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 11 Şubat güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI