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    • Ekonomi
    • 11.02.2020 08:21
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    • 11.02.2020 08:21

    son dakika! Dolarda gözler Suriye'de! 11 Şubat ve , kaç TL oldu?

    da son dakika hereketliliği yaşanıyor. Cuma günü 5,95 seviyelerine gerileyen , Suriye'den gelen haberler sonrası 6 liranın üzerine çıktı. Piyasalarda gözler Suriye'deki gelişmeler ve koronavirüsüne ilişkin haberlere çevrildi. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 11 Şubat güncel döviz kurları...

    Dolar son dakika... Dünkü kapanışta dolar en düşük 5.9746 lira ve en yüksek 6.0130 lirayı gördükten sonra, 6.00- 6.01 lira aralığında işlem gördü. Analistler, bu hafta veri gündeminin yanı sıra Fed Başkanı Powell'ın Kongre'de bugün ve yarın gerçekleştireceği sunum, Suriye başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler, ABD'de ön seçimler ve koronavirüse ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 11 Şubat güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

    GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

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