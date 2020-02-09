Dolar son dakika... Dolar - euro kaç TL? 10 Şubat 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum. Hafta başından bu yana dar bir aralıkta seyreden dolar/TL, küresel piyasalarda doların değer kazanmasıyla birlikte haftanın son gününde 6,05'e kadar yükseldi. Euro/TL ise 6,62 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalarda Çin'de ortaya çıkan koronavirüsüne ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybıyla 121.015,14 puandan tamamladı.

Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Şubat güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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