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    • Ekonomi
    • 10.02.2020 09:20
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    • 10.02.2020 09:20

    Güncel kurları alış satış fiyatı! Dolar/TL son durum: 10 Şubat euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?

    Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. 10 Şubat euro ve dolar kuru oldukça merek ediliyor. Vatandaşlar tarafından kurları yakından takip ediliyor. Bu hafta dolar/TL yüzde 0,17 değer kazanırken, euro/TL yüzde 0,76 değer kaybetti. Uzun süredir 5,98 civarında dar bantta seyreden dolar kuru, 'nin istihdam verisini açıklamasının ardından 6 lirayı aştı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Şubat güncel döviz kurları... ABD doları tarihçesi iki yüz yılı aşkın bir süreci kapsar. Yeni kıtada kâğıt para dönemi 1600'lü yılların sonlarında İngiliz kolonilerinde askeri maliyetleri karşılamak içim basılan banknotlar ile başlamıştır.

    9 Şubat dolar kuru ne kadar! İşte canlı döviz kurları

    Dolar son dakika... Dolar - euro kaç TL? 10 Şubat 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum. Hafta başından bu yana dar bir aralıkta seyreden dolar/TL, küresel piyasalarda doların değer kazanmasıyla birlikte haftanın son gününde 6,05'e kadar yükseldi. Euro/TL ise 6,62 seviyesinden işlem görüyor. Piyasalarda Çin'de ortaya çıkan koronavirüsüne ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybıyla 121.015,14 puandan tamamladı.
    Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 10 Şubat güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

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