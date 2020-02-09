10 Şubat altın fiyatı son dakika: Altın fiyatları ile ilgili vatandaşlar araştırmalara devam ediyor. Türkiye'de en fazla tercih edilen yatırım aracı olan altın fiyatları için yeni gelişmeler haberimizde. Gram altın 305 lira, çeyrek altın 494 lira ve Cumhuriyet altını 2.034 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda yüzde 4,97 artışla 1.571 dolardan işlem görüyor. Peki, şu dakikalarda gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Şubat canlı altın fiyatları... Dünyada üretilen altının aşağı yukarı tümü, kuvarslı yada şistli damarlardan ve altınlı kumlardan çıkarılır. Altını ayırmak için mineraller mekanik yada kimyasal işlemler uygulanır.

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