4/D'li taşeron işçilerin zam umudu devam ediyor. Bu bağlamda 4/D'li taşeron işçi maaşlarına yüzdelik dilim, ek ödeme miktarları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda 4/D'li sürekli işçi olarak çalışan personeller, daha önce aldıkları asgari ücretin yüzdelik farklarını şimdi alamıyorlar. Emsal teşkil eden kararlardan sonra sürekli işçiler yüzdelik dilimleri almak için dava açıyorlar.

Taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçtikten sonra bu oranlar ödenmedi ve yılda 2 defa olmak şartıyla 4+4 zam verildi. Bu tabloya baktığımızda taşeron işçilere verilmeyen asgari ücretin yüzdelik fazlalarının 4/D'li işçilere verildiği görülüyor.

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