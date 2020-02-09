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    • Ekonomi
    • 09.02.2020 10:14
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    • 09.02.2020 10:14

    Türkiye'den büyük hamleler! 3 trilyon doları aştı!

    Türkiye’nin katılım bankacılığı açısından önemli bir Pazar olduğunu söyleyen İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI) Genel Sekreteri Abdelilah Belatik, “Türkiye kendi potansiyeliyle ve sonra da Hızla gelişen Asya'daki pazarlara erişimiyle çok önemli bir merkez” ifadelerini kullandı.

    Türkiye'den büyük hamleler! 3 trilyon doları aştı!

    İslami finans alanında hızla ilerleyen Türkiye'ye "merkez" vurgusu yapılmaya başlandı. İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI) Genel Sekreteri Abdelilah Belatik, Türkiye'nin katılım bankacılığı açısından çok önemli bir pazar olduğunu söyledi. Belatik, "Türkiye, İslami finans alanında öncelikle kendi potansiyeliyle ve sonrasında hızla gelişen Asya'daki pazarlara erişimiyle çok önemli bir merkez" ifadesini kullandı. Türkiye'deki İslami finans kurumlarıyla iş birlikleri yaptıklarını anlatan Belatik, bazı bankaların ve kurumların CIBAFI'nin üyesi olduğunu ve gerekli görüşmeleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

    TÜRKİYE OFİSİ VAR
    Belatik, kurum olarak yeni başlangıçları desteklediklerini, önemli işlerin içinde yer almak için çaba sarf ettiklerini ve bunun için Türkiye'de ofislerinin bulunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile İslami finans üzerine görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Belatik, Türkiye'nin ticari ilişkileri ve bağlarından dolayı yakın gelecek için çok önemli olduğunu vurguladı.

    BATILI TALEBİ YÜKSEK
    Belatik, İngiltere gibi birçok Batılı ülkede İslami finansa önemli ölçüde talep olduğuna dikkati çekti. Birçok Batılı ülkenin İslami finans sistemini kullanan müşterisi olduğuna dikkat çeken Belatik konuşmasını şöyle sürdürdü: "İslami finanstaki etik ve katılımcı yaklaşım birçok insan tarafından sahiplenildi. Bu sistemi sadece Türkiye ya da diğer Müslüman ülkeler için değil tüm küresel sistem için öneriyoruz. Bunu başarmamız gerekiyor. Örneğin Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkeler büyük bir Müslüman toplumunu barındırıyor. Bu ülkelerdeki finansal avantajlar orada ekonomik ilişkileri bulunan Müslüman olmayan gruplar tarafından da kullanılıyor. Bunun yanında birçok Batılı ülkenin İslami finans sistemini kullanan müşterisi var. Örneğin, İngiltere'de bu oranlar çok yüksek. İslami finans sisteminin etik elementleri ve gerçekçi yapısı, Batılı finans sistemine göre daha iyi ve sürdürülebilir alternatif sunuyor."

    KÜRESEL FİNANSA ÖNEMLİ DESTEK
    Abdelilah Belatik, katılım bankacılığının sadece Müslüman nüfusun yoğun olduğu ülkelere değil tüm küresel finans sistemine avantajlar sağladığının altını çizdi. İslami finansın gerçekçi bir ekonomi imkanı sunduğunu ve açık ekonomik ilişkilere sahip olmasının büyük avantaj olduğunu vurgulayan Belatik, "Bu, sadece finansal ürünler sunan bir sistem değil. Ayrıca, somut varlıkların bankacılık sistemine dahil edilmesi, sadece Müslümanlar için değil bütün talep eden kullanıcılar için faydalı" diye konuştu.

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