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    • Ekonomi
    • 08.02.2020 15:46
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    • 08.02.2020 15:46

    2020 e ek zam var mı? AGİ ödeme tablosu net-brüt zam oranı ne kadar oldu? 463 TL ek ödeme...

    Bu yıl milyonlarca vatandaşa ödenecek olan leri belli oldu. Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları netlik kazandı. Maaş gününü bekleyen çalışanlar bu kapsamda arama motorlarında AGİ ödeme tablosu net-brüt zam oranı ne kadar oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Asgari ücretli çalışanlar verilen kanun teklifinin ardından, işçilere 463 TL ikramiye verilmesinin büyük bir jest olacağını düşünüyor. Peki, 2020 asgari ücrete ek zam var mı? İşte 2020 yılı

    Gözler orada! 2020 asgari ücrete ek zam var mı?

    2020 asgari ücrete ek zam var mı? 2019 yılının Aralık ayında bu yıl uygulanacak olan asgari ücret ve AGİ zam oranı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret hakkındaki açıklamasında, Türkiye'deki asgari ücretin birçok AB üyesi ülkeye göre daha iyi durumda olduğunu belirtti. Peki, AGİ ödeme tablosu net-brüt zam oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...

    ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

    2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.

    AGİ TABLOSUNA GÖRE HANGİ ÇALIŞANA NE KADAR ÖDENECEK?

    2020 AGİ TABLOSU ÜCRETLER
    Bekar 220,68 TL
    Evli, eşi çalışmayan 264,82 TL
    Evli,eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,92 TL
    Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 331,03 TL
    Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,17 TL
    Evli, eşi çalışan 220,68 TL
    Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
    Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
    Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
    Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
    Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

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