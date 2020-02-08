2020 asgari ücrete ek zam var mı? 2019 yılının Aralık ayında bu yıl uygulanacak olan asgari ücret ve AGİ zam oranı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından açıklanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücret hakkındaki açıklamasında, Türkiye'deki asgari ücretin birçok AB üyesi ülkeye göre daha iyi durumda olduğunu belirtti. Peki, AGİ ödeme tablosu net-brüt zam oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

2020 yılında asgari ücret zammı 2 bin 324 TL olarak açıklandı. Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira olarak belirlendi. Zamlı maaşlar Şubat ayının başından itibaren yatırılmaya başlanacak.

AGİ TABLOSUNA GÖRE HANGİ ÇALIŞANA NE KADAR ÖDENECEK?