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    • Ekonomi
    • 08.02.2020 18:43
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    • 08.02.2020 18:47

    doğru mu? 8 Şubat güncel na göre Camel, Winston kaç lira?

    Öğle saatlerinden itibaren sosyal medyada sigaraya zam yapılacağı konuşuluyor. Şubat ayının ortalarına doğru yaklaştığımız şu günlerde na zam yapılacağı iddia ediliyor. Sosyal medyada kısa sürede sigara fiyatlarına 6 TL zam yapılacağının konuşulmasıyla birlikte tiryakiler bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını merak ediyor. Özellikle şu saatlerde arama motorlarında sigaraya 6 TL zam yapılacak mı sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşanıyor. Peki, 8 Şubat na göre Camel, Winston kaç lira? İşte güncel fiyat listesi

    Sigaraya 6 TL zam iddiası doğru mu?

    Sosyal medya platformlarında sigaraya 6 lira zam geleceğinin iddia edilmesiyle birlikte tiryakiler araştırmalara başladı. Bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında 8 Şubat güncel sigara fiyatları yer alıyor. Peki, Sigaraya 6 TL zam iddiası doğru mu? 8 Şubat güncel sigara fiyatlarına göre Camel, Winston kaç lira? İşte fiyat listesine göre güncel durum

    SİGARAYA 6 TL ZAM YAPILACAK MI?

    Sigaraya 6 TL zam yapılacak mı sorusu bugün gündem oldu. Sosyal medyada sigaraya 6 TL zam yapılacağı iddia edildi. Ancak konu hakkında sigara üreten firmalardan açıklama gelmedi.

    8 ŞUBAT GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

    Kent: 15 TL
    Kent D-Range: 15 TL
    Kent Swicth: 16 TL
    Kent N-Range: 18 TL
    Rothmans: 14 TL
    Viceroy: 14,50 TL
    Pall Mall: 14,50 TL

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