Sosyal medya platformlarında sigaraya 6 lira zam geleceğinin iddia edilmesiyle birlikte tiryakiler araştırmalara başladı. Bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında 8 Şubat güncel sigara fiyatları yer alıyor. Peki, Sigaraya 6 TL zam iddiası doğru mu? 8 Şubat güncel sigara fiyatlarına göre Camel, Winston kaç lira? İşte fiyat listesine göre güncel durum

SİGARAYA 6 TL ZAM YAPILACAK MI?

Sigaraya 6 TL zam yapılacak mı sorusu bugün gündem oldu. Sosyal medyada sigaraya 6 TL zam yapılacağı iddia edildi. Ancak konu hakkında sigara üreten firmalardan açıklama gelmedi.

8 ŞUBAT GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

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