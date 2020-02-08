Sigaraya son dakika zam olacak mı? Parliament, Camel, Winston, LM, Kent, Muratti'ye zam var mı, kaç TL?

Sosyal medyada bugün çok konuşulan konulardan birisi de sigara zammı oldu. Sigara tiryakileri sosyal medyada konuşulanların ardından "Sigaraya son dakika zam olacak mı?" sorusu hakkında araştırma yapıyor. Parliament, Camel, Winston, LM, Kent, Muratti'ye zam yapılıp yapılmadığı günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. İşte detaylar

SİGARAYA 6 TL ZAM YAPILACAK MI?

Sigaraya 6 TL zam yapılacak mı sorusu bugün gündem oldu. Sosyal medyada sigaraya 6 TL zam yapılacağı iddia edildi. Ancak konu hakkında sigara üreten firmalardan açıklama gelmedi.

8 ŞUBAT GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

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