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    • Ekonomi
    • 08.02.2020 17:02
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    • 08.02.2020 17:03

    Sigaraya son dakika zam olacak mı? Parliament, Camel, Winston, LM, Kent, Muratti'ye zam var mı, kaç TL?

    sorusu günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Şubat ayının ortalarına doğru yaklaştığımız şu günlerde sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Sosyal medyada kısa sürede sigara fiyatlarına 6 TL zam yapılacağının konuşulmasıyla birlikte tiryakiler bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını araştırıyor. Bu kapsamda Parliament, Camel, Winston, LM, Kent, Muratti'ye zam var mı, kaç TL oldu sorusunun yanıtı merak ediliyor.

    Parliament, Camel, Winston, Kent, Muratti'ye zam var mı, kaç TL?

    Sosyal medyada bugün çok konuşulan konulardan birisi de sigara zammı oldu. Sigara tiryakileri sosyal medyada konuşulanların ardından "Sigaraya son dakika zam olacak mı?" sorusu hakkında araştırma yapıyor. Parliament, Camel, Winston, LM, Kent, Muratti'ye zam yapılıp yapılmadığı günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. İşte detaylar

    SİGARAYA 6 TL ZAM YAPILACAK MI?

    Sigaraya 6 TL zam yapılacak mı sorusu bugün gündem oldu. Sosyal medyada sigaraya 6 TL zam yapılacağı iddia edildi. Ancak konu hakkında sigara üreten firmalardan açıklama gelmedi.

    8 ŞUBAT GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

    Kent: 15 TL
    Kent D-Range: 15 TL
    Kent Swicth: 16 TL
    Kent N-Range: 18 TL
    Rothmans: 14 TL
    Viceroy: 14,50 TL
    Pall Mall: 14,50 TL

    Diğer güncel sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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