Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Kahramanmaraş İş Dünyası Buluşması'nda faiz indirimi müjdesi verdi. Albayrak, "Buraya gelirken de kamu bankaları yöneticileriyle bir araya geldik. 'İşler iyi gidiyor, bunları faizlere nasıl yansıtabiliriz' derken, sağolsun 3 genel müdürümüzle konuştuk. Yeniden bir indirim görüştük. 9 ile 11 bandındaki faizleri yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık. Attığımız tüm bu adımların sektördeki tüm bankalara da örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.
Kahramanmaraş'ta etli pilav dağıtıp, esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Berat Albayrak, yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı.
Albayrak, şöyle konuştu: "Hamdolsun, 2020 yılına hedeflerimiz ve projeksiyonlarımız doğrultusunda olumlu bir başlangıç yaptık. Daha yeni başladık. Ocak böyle, Şubat ve Mart bunun takip eden nitelikte gelirse, 2020'nin ilk çeyreği yüzde 5 baz büyümenin üzerindeki rakamları konuşabiliriz."
Kahramanmaraş'ta etli pilav dağıtıp, esnaf ziyaretinde bulunan Bakan Berat Albayrak, yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı.
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