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    • Ekonomi
    • 08.02.2020 07:05
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    • 08.02.2020 07:05

    'tan müjdesi! Kredide oran 8'e iniyor...

    ’ta indirimi müjdesi veren Bakan Albayrak, ‘Gelirken kamu ları yöneticileriyle yeniden bir indirim görüştük. 9 ile 11 bandındaki faizleri yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık’ dedi.

    Faiz müjdesi
    Berat Albayrak, ' İş Dünyası Buluşması'nda indirimi müjdesi verdi. Albayrak, "Buraya gelirken de kamu ları yöneticileriyle bir araya geldik. 'İşler iyi gidiyor, bunları faizlere nasıl yansıtabiliriz' derken, sağolsun 3 genel müdürümüzle konuştuk. Yeniden bir indirim görüştük. 9 ile 11 bandındaki faizleri yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık. Attığımız tüm bu adımların sektördeki tüm bankalara da örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.

    Albayrak, şöyle konuştu: "Hamdolsun, 2020 yılına hedeflerimiz ve projeksiyonlarımız doğrultusunda olumlu bir başlangıç yaptık. Daha yeni başladık. Ocak böyle, Şubat ve Mart bunun takip eden nitelikte gelirse, 2020'nin ilk çeyreği yüzde 5 baz büyümenin üzerindeki rakamları konuşabiliriz."



    Kahramanmaraş'ta etli pilav dağıtıp, esnaf ziyaretinde bulunan Bakan , yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı.

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