Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında zamlı maaşını aldı. Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 4 oranında zam var. Bunun yanında ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıyacak. Yapılacak olan zam ve enflasyon farkından sonra memur ve emekliye ne kadar zam gelecek?
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