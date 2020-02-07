Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.02.2020 11:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.02.2020 13:06
    ABONE OL

    Emekliye ve memura farkı var mı? İşte detaylar

    Emekliye ve memura farkı gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu bağlamda milyonlarca emekli ve memur son gelişmeleri yakından takip ediyor. 2020 yılının ilk lı maaşını ve promosyonun alan emekliler ve memurlar diğer yandan ayında yapılacak olan zammı da merakla bekliyor.

    Memura 3658, emekliye 2767 TL verilecek

    Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında zamlı maaşını aldı. Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 4 oranında zam var. Bunun yanında ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıyacak. Yapılacak olan zam ve enflasyon farkından sonra memur ve emekliye ne kadar zam gelecek?

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Ekonomi Emekliye ve memura enflasyon farkı var mı? İşte detaylar
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri