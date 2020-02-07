Milyonlarca emekli ve memur Ocak ayında zamlı maaşını aldı. Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 4 oranında zam var. Bunun yanında ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıyacak. Yapılacak olan zam ve enflasyon farkından sonra memur ve emekliye ne kadar zam gelecek?

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