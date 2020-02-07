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    • Ekonomi
    • 07.02.2020 09:39
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    • 07.02.2020 09:42

    ? nedir?

    , ve Bağkur emeklileri gözlerini intibak yasasına dikmiş durumda. Bu bağlamda Genel Başkanı , AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2000 öncesinde emekli olanlar ile sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıklar bulunduğunu belirterek, 2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini söyledi. Hem memur hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor. Konuyla ilgili olan vatandaşlar, 2020 intibak yasası çıkacak mı? Ne an çıkacak? Emekli intibak yasası hakkında son durum nedir? Gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, Emekli intibak yasası hakkında son gelişmeler…

    Emekli intibak yasası çıktı mı? Emekli intibak yasası son durum nedir?

    2020 yılında intibak yasası çıkacak mı? sorusu konuyla ilgili vatandaşların cevabını en çok merak ettiği soru oldu. Yeni yılın ikinci ayına girdiğimiz şu günlerde emekli intibak yasası hakkında son gelişmeler merak ediliyor. İntibak yasası hakkında en güncel bilgilere ulaşmak isteyen vatandaşlar, 2020 intibak yasası çıkacak mı? sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 intibak yasası çıkacak mı? Ne zaman çıkacak? Emekli intibak yasası hakkında son durum nedir? İntibak yasasının ne zaman çıkabileceğin henüz netlik kazanmazken, olası bir düzenlemeden 2000 yılından sonra emekli olanların faydalanacağı bildirildi.

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