Çok sayıda SSK ve Bağkur emeklisi 2020 yılı içerisinde intibak zammı için beklemede. Bu konuda hükümetin adım atmasını bekleyen emekli vatandaşlar için tek yol ise düzenlemenin TBMM'den geçmesi. Bu konuda ise Çalışma Bakanlığı'nın atabileceği adımları takvim.com.tr'de vermiş bulunuyoruz.

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İNTİBAK YASASI SON DAKİKA GELİŞMELERİ

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2000 öncesinde emekli olanlar ile sonrasında emekli olanların aylıkları arasında farklılıklar bulunduğunu belirterek, 2000'den sonra emekli olanların aleyhine olan bu farklılığın intibakla giderilebileceğini söyledi.

2000'den sonra emekli olanlara intibak uygulanmasını yıllardır talep ettiklerini anımsatan Ergün, "2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik." dedi.

Bazı dönemlerde aylıklara yapılan seyyanen zamların emeklileri kısmen rahatlattığını dile getiren Ergün, sosyal güvenlik mevzuatındaki değişiklikler ve aylık hesaplama yöntemleri nedeniyle aylıklarda istenilen düzeyde eşitliğin sağlanamadığını, Ekim 2008 itibarıyla çalışma süresi uzadıkça emekli aylıklarında kayıpların arttığını anlattı.

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR İNTİBAK ZAMMI YAPILACAK?

Bu konuda gelebilecek bir müjdeli haberle maaşlarda en az 55 TL zam olacak. Bu zam oranı çeşitli etkenlere bağlı olarak 355 TL'ye kadar çıkabilecek. Emeklilere intibak düzenlemesi konusunda atılabilecek adımları ve Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda herhangi bir çalışması olup olmayacağı merak eediliyor.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDAN EMEKLİYE İNTİBAK ADIMI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2020 yılında emeklilere intibak düzenlemesi konusunda çalışma yapması bekleniyor. A Haber tarafından yapılan bir haberde, bakanlığın bu konuda detaylı bir çalışma gerçekleştirebileceği ifade edildi.

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EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA İNTİBAK ZAMMI HABERLERİ

EMEKLİLERE 355 TL EK ZAM FORMÜLÜ

Bilindiği üzere Türkiye'de emeklilikte sağlanan haklar emekli olunan yıl ile doğrudan bağlantılı. Bu kapsamda 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için geçtiğimiz dönemlerde intibak düzenlemesi yapılmıştı. Bu düzenleme ile belirtilen tarihten önce emekli olan vatandaşlara 55 TL ile 350 TL arasında zam yapılmıştı. Bu düzenlemenin ardından 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarda aynı hakkın kendileri için sağlanmasını talep ettiler. Ancak bu konuda yargıdan herhangi bir sonuç alınamadı ve düzenlemenin yalnızca yasa ile çıkarılabileceği bildirildi. Bu çerçevede hükümetin adım atması durumunda yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşına 55 TL ile 355 TL arasında zam yapılacak.

EMEKLİ İNTİBAK ZAMMI NE KADAR OLACAK? EMEKLİ İNTİBAK YASASI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Milyonlarca emeklinin gözü intibak yasası için Meclis'te. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, 355 liraya varan zammın yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi İbrahim Avcı'nın intibak talebine ilişkin başvurusunu, 'yetki alanının dışında kaldığı' gerekçesiyle kabul etmedi.

EMEKLİLER İÇİN İNTİBAK TALEBİ BAŞKAN ERDOĞAN'A İLETİLDİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 2000 yılında önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanlara da uygulanmasını talep etti. TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibakın, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik" dedi.