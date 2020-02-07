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    • 07.02.2020 18:50
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    • 07.02.2020 18:50

    Borsada 7 Şubat işlem hacmi sıralaması en yüksek olan hisseler hangileri?

    Borsada 7 Şubat işlem hacmi sıralaması en yüksek olan hisseler hangileri? 'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybıyla 121.015,14 puandan tamamladı. Borsa 'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri belli oldu.

    Borsada işlem hacmi sıralaması

    'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybıyla 121.015,14 puandan tamamladı.

    Borsa 'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

    (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
    Türk Hava Yolları 1.170.548.520
    Güneş Sigorta 735.156.097
    Kardemir (D) 524.832.433
    Garanti Bankası 446.111.903
    Soda Sanayii 415.944.363
    Petkim 393.220.491
    ASELSAN 384.152.694
    Yapı ve Kredi Bank. 382.215.360
    Şişe Cam 379.158.011
    Odaş Elektrik 312.994.606
    Pegasus 302.704.011
    Vestel 301.650.959
    Halkbank 301.077.337
    İş Fin.Kir. 271.420.990
    Tüpraş 249.171.373
    Trakya Cam 227.223.753
    Emlak Konut GMYO 225.867.021
    Koza Madencilik 221.495.864
    Akbank 204.026.740
    Ereğli Demir Çelik 199.926.459

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