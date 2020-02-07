Borsada 7 Şubat işlem hacmi sıralaması en yüksek olan hisseler hangileri?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybıyla 121.015,14 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.170.548.520
|Güneş Sigorta
|735.156.097
|Kardemir (D)
|524.832.433
|Garanti Bankası
|446.111.903
|Soda Sanayii
|415.944.363
|Petkim
|393.220.491
|ASELSAN
|384.152.694
|Yapı ve Kredi Bank.
|382.215.360
|Şişe Cam
|379.158.011
|Odaş Elektrik
|312.994.606
|Pegasus
|302.704.011
|Vestel
|301.650.959
|Halkbank
|301.077.337
|İş Fin.Kir.
|271.420.990
|Tüpraş
|249.171.373
|Trakya Cam
|227.223.753
|Emlak Konut GMYO
|225.867.021
|Koza Madencilik
|221.495.864
|Akbank
|204.026.740
|Ereğli Demir Çelik
|199.926.459
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