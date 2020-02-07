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    • Ekonomi
    • 07.02.2020 18:48
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    • 07.02.2020 18:48

    Borsada 7 Şubat günü en çok değer kazanan hisseler hangileri oldu? İşte ilk 20 hissenin değeri

    Borsada 7 Şubat günü en çok değer kazanan hisseler merakla araştırılıyor. 'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybıyla 121.015,14 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.268,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,06, holding endeksi yüzde 0,73 azaldı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile spor, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.

    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Bursa Çimento 7,53 6,73 11,89
    Güneş Sigorta 2,83 2,65 6,79
    Gübre Fabrik. 11,44 10,75 6,42
    Kerevitaş Gıda 3,77 3,58 5,31
    İndeks Bilgisayar 13,46 12,98 3,70
    Çemtaş 9,49 9,19 3,26
    Tat Gıda 7,85 7,67 2,35
    Soda Sanayii 6,50 6,38 1,88
    Yataş 9,24 9,08 1,76
    Adana Çimento (A) 9,68 9,53 1,57
    Koza Madencilik 11,00 10,86 1,29
    Kordsa Teknik Tekstil 14,44 14,27 1,19
    İş Y. Men. Değ. 5,19 5,13 1,17
    Mavi Giyim 60,20 59,60 1,01
    Koç Holding 20,20 20,02 0,90
    MLP Sağlık 18,60 18,46 0,76
    T.S.K.B. 1,39 1,38 0,72
    Kartonsan 491,00 488,30 0,55
    Koza Altın 77,70 77,35 0,45
    Aselsan 24,46 24,40 0,25

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