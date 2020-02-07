Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.02.2020 17:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.02.2020 17:57

    ve euro haftayı nasıl kapattı? 7 Şubat canlı dolar ve euro kuru ne kadar, kaç TL'den işlem görüyor?

    Haftanın son işlem gününde ve eurodaki güncel durumu öğrenmek isteyenler arama motorlarında konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Dolar/TL, güne yatay seyirle başlamasının ardından 6.02 seviyelerinde işlem görüyor. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,96'nın destek olarak izleneceğini kaydeden analistler, 6,00 seviyesinin psikolojik direnç konumunu sürdürdüğünü bildirdi. Bu kapsamda piyasalardaki güncel alış satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler dolar ve euro haftayı nasıl kapattı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 7 Şubat canlı dolar ve euro kuru ne kadar, kaç TL'den işlem görüyor?

    Dolar ve euro haftayı nasıl kapattı?

    Dolar ve euroda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüsün ardından global piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Haftanın kapanış gününde dolar 6,03 seviyelerinde işlem görürken, euro 6,62 seviyelerinde seyrediyor. Bu kapsamda piyasalardaki gelişmeleri takip edenler güncel 7 Şubat dolar ve euro alış satış fiyatı hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte piyasalarda güncel durum

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerEkonomi HaberleriDolar ve euro haftayı nasıl kapattı? 7 Şubat canlı dolar ve euro kuru ne kadar, kaç TL'den işlem görüyor?
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri