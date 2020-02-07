Dolar ve euroda son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüsün ardından global piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Haftanın kapanış gününde dolar 6,03 seviyelerinde işlem görürken, euro 6,62 seviyelerinde seyrediyor. Bu kapsamda piyasalardaki gelişmeleri takip edenler güncel 7 Şubat dolar ve euro alış satış fiyatı hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte piyasalarda güncel durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?