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    • Ekonomi
    • 07.02.2020 18:51
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    • 07.02.2020 18:51

    da 7 Şubat Cuma günü en çok değer kaybeden hisseler hangileri?

    da 7 Şubat Cuma günü en çok değer kaybeden hisseler piyasaların son işlem gününde araştırılıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybıyla 121.015,14 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.268,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Pegasus 68,90 71,75 -3,97
    Karsan Otomotiv 1,81 1,87 -3,21
    Vestel 15,77 16,27 -3,07
    Anadolu Cam 4,26 4,38 -2,74
    Trakya Cam 3,94 4,05 -2,72
    Anadolu Grubu Holding 19,00 19,50 -2,56
    Garanti Bankası 11,97 12,27 -2,44
    Akbank 8,43 8,64 -2,43
    GSD Holding 1,64 1,68 -2,38
    Emlak Konut GMYO 1,68 1,72 -2,33
    Gözde Girişim 5,20 5,32 -2,26
    Sabancı Holding 10,15 10,38 -2,22
    T. Halk Bankası 7,13 7,29 -2,19
    Aksa Enerji 4,20 4,29 -2,10
    Vakıflar Bankası 6,60 6,74 -2,08
    Eczacıbaşı Yatırım 11,29 11,52 -2,00
    Petkim 4,11 4,19 -1,91
    Türk Hava Yolları 14,47 14,74 -1,83
    Netaş Telekom. 14,98 15,24 -1,71
    Eczacıbaşı İlaç 4,16 4,23 -1,65

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