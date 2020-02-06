Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.02.2020 09:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.02.2020 09:46

    Yıllık 11.301 ayda, 941 liraya emeklilik imkanı!

    Çalışmayanlar içinde emeklilik müjdesi gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlk kez isteğe bağlı sigortalı olacaklar, 'nın, isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesini doldurup, ikamet ettikleri ildeki SGK merkezine başvurabiliyor. Peki, kimler, isteğe bağlı sigortalı olabilir? Herhangi bir sistemine tabi olmadan çalışanlar, başta ları olmak üzere herhangi bir işte çalışmayanlar, sigortalı olarak çalışmakla birlikte bir ay içinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar isteğe bağlı sigortalı olup, belirli dönem , emekliliğe hak kazanabilir.

    Yıllık 11.301 ayda, 941 liraya emeklilik imkanı!

    Başta ev hanımları olmak üzere herhangi bir sosyal güvenlik sistemine tabi olmayanların merak ettiği konuların başında; dışarıdan prim ödeyip emekli olup olamayacakları geliyor. Kimileri, 'toplu prim ödeyip, emekli olabilir miyim?' diye soruyor. Geçmişte belirli bir dönem çalışmış ve bundan dolayı da prim ödemiş ama ödediği primler emekliliğine yetmeyenler de dışarıdan prim ödeyip ödeyemeyeceğini merak ediyor. Hepsine açıklık getireyim. Tüm bu soruların cevabı var; o da, isteğe bağlı sigortalılık.

    DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    HaberlerEkonomi HaberleriYıllık 11.301 ayda, 941 liraya emeklilik imkanı!
    Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri