SGK'ya girişiniz 1999 öncesi ise ve 10 prim ödemişseniz erken emekli olabilme ihtimaliniz bulunuyor. 10 yıl çalışana erken emeklilik fırsatı geldiği ve 9 Eylül 1999 öncesi sigortası başlayanların 3 bin 600 prim gününü doldurunca emekli olabildiği belirtiliyor. Bu bağlamda

çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. Askerlik ve doğum borçlanması, yıpranma payının yanı sıra kısmi emeklilik de bunlardan biri. Eğer kısmi emeklilik seçilirse 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresine sahip olmak, 3 bin 600 gün (10 yıl) prim ödemek ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor.

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