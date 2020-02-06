2020 Şubat ayı itibari ile asgari ücretli çalışanlar maaşlarını aldılar. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise bir açıklama yaptı. Asgari ücretin 2020 yılı için brüt 2 bin 943, net 2 bin 324 lira olarak belirlendiklerini anımsatan Selçuk, Türkiye'deki asgari ücretin birçok AB üyesi ülkeye göre daha iyi durumda olduğunu belirtti. Fakat asgari ücretle çalışan milyonlar ek zam ve jest istiyor. Daha önce yapılan açıklamada 75 lira jest yapıldığı belirtilmişti. Asgari ücretli çalışan vatandaşlar ise Bakan Selçuk'un açıklamalarında belirttiği jestin aslında 463 liralık ikramiye verilmesi bağlamında yerini bulacağını ifade ediyorlar. Peki asgari ücretli çalışana ek zam ve 463 TL jest var mı?

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