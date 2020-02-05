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  • 05.02.2020 11:51
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 11:51

TEKNOFEST bu yılki ilk başvurularını Balkanlar'dan almaya hazırlanıyor

TEKNOFEST Havacılık, ve Teknoloji Festivali, bu yılki ilk proje başvurularını Balkan ülkelerinden alacak. 'te 22-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'in yurt dışı proje başvuruları Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde , , Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve 'da 17-21 Şubat'ta yapılabilecek.

İlk yurt dışı başvuruları Balkanlar'dan bekleniyor

Balkan ülkelerinde görevli YEE temsilcileri 'ın başkenti Belgrad'da bir araya gelerek, bölge ülkelerinden ilköğretim ve lise öğrencilerini kapsayacak başvuru koşullarını değerlendirmek üzere koordinasyon toplantısı yaptı.

T3 Vakfı aracılığıyla yapılacak başvurular 23'ten fazla farklı alanı kapsarken, başvurusu kabul edilen öğrenciler de 'te düzenlenecek TEKNOFEST'e gidecek.

TEKNOFEST'in nda tanıtılmasının amaçlandığı proje başvurularıyla milli teknoloji hamlesinin de artırılması hedefleniyor.

TEKNOFEST'te biyoteknoloji inovasyon, eğitim teknolojileri, helikopter tasarım, jet motor tasarım, tarım teknolojileri, çevre ve enerji teknolojileri, akıllı ulaşım gibi 23 kategorideki teknoloji yarışmaları düzenlenecek. Bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 milyon liranın üzerinde malzeme desteği sağlanacak. Gaziantep'teki TEKNOFEST'te dereceye girmeye hak kazanan takımları ise 3 milyon liranın üzerinde ödüller bekliyor.

Geçen yıl 19 kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına 'nin 81 ilinden, dünyanın 122 farklı ülkesinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin öğrenci başvuruda bulunmuştu.

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