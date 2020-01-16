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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. AK Parti hükümetinin yıl boyu faaliyetlerini kalem kalem açıkladığı konuşmada Erdoğan, "Türkiye'nin 2023 yürüyüşü, içeride ve dışarıda pek çok kesimi rahatsız etmiştir" dedi.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

SİNSİ TUZAKLARIN ÜSTESİNDEN GELDİK

Yetkiyi doğrudan milletten alan bir hükümet olarak, yaptıklarımızın hesabını milletimize vermek en başta gelen görevimizdir. Bakanlıkların ve kurumların faaliyetlerini yakından izliyoruz. Aksaklıklara ve sorunlara karşı hızlıca hareket ediyoruz. 2001 yılında 2023 hedeflerimizi sunduk. Türkiye'nin 2023 yürüyüşü içeride ve dışarıda pek çok kesimi rahatsız etmiştir. Ülkemize yönelik saldırılar artmış ve çeşitlenmiştir. Bu kesintisiz saldırı döneminin amacı ülkemizi 2023 hedeflerinden alıkoymak olduğu açıktır. Bu saldırıların hepsini de boşa çıkardık. Sokaklarımızı kaosa teslim etmedik, meydanı darbecilere bırakmadık. Ekonomik tetikçilere teslim olmadık. Çok sinsi tuzaklarla karşılaştık hepsinin üstesinden gelmeyi başardık.

YENİ ŞAHLANIŞ DÖNEMİNİN KAPILARINI AÇIYORUZ

2019 yılı tüm sıkıntıları hissettiğimiz yıl oldu. 2019 bir yıkılış ve teslim oluş yılı olarak öngörülmüştü. Biz 2019 yılını tekrar yükseliş yılı haline dönüştürdük. Terör örgütlerini sınırlarımızdan uzaklaştırdık. Darbecilere dünyayı zindan ettik. Terör koridorunu boşalttık. Şimdi yeni şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz.

ONLARI HÜSRANA UĞRATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Bu büyük milletin istiklali ve istikbali için destan yazmaya devam edeceğini göstereceği bir yıla giriyoruz. Türkiye'nin tökezlenmesini bekleyenleri hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz.

Kendimizi muhasebeye çekmeye devam ediyoruz. Yaptığımız değerlendirmede sorunların, eski sistemin alışkanlıklarından kaynaklandığını gördük. Tıkanıklık noktalarını çözecek bir dizi tedbiri hayata geçirmeye başladık. Önümüzdeki dönemde ilgili orta ve uzun vadeli planları hazırladık.

Geçtiğimiz yılı zor ama verimli çalışmalarla kapattık. 2019 yılı bin 161 eylemi tamamladık. Bütçe konusundaki tüm sıkıntılara rağmen ilk yarısında yüzde 98, ikinci yarısında da yüzde 89 gerçekleşme oranı yakaladık. 68 milyar lira bütçe kullandık.

EĞİTİM

Öğretmen sayısını 652 bin ilaveyle 947 bine çıkardık. Derslik sayısını 589 bine yükselttik. Üniversite sayısını 207'ye, akademik personel sayısını 169 bine ulaştırdık. Üniversite öğrenci sayısı ile 8 milyona tırmandı. Birileri 'Rakamlar iyi de, kalite?' diyebilir. Tespiti doğru olabilir. Keyfiyet itibariyle sıkıntımız olabilir ama bu adımlarla keyfiyeti yakalayacağız. Böylece Batı'yla yarışır hale geleceklerdir. Üniversite harçlarını kaldırdık. Okul değerlendirme profilini oluşturduk ve 3 ay içinde hayata geçiriyoruz. 5 binden fazla tasarım sınıfını açtık. Bu yılın ilk 6 ayında 2 bin ve izleyen dönemde 10 bin beceri atölyesi kurmayı planlıyoruz.

SAĞLIK

Sağlık en büyük reformları gerçekleştirdiğimiz alanların başında geliyor. Ülkemizde sağlık sistemi tüm dünyaya örnek olacak şekle geldi. En büyük yatırımlarımızı sağlık alanında yaptık. Kişi başı sağlık harcamasını 19 liradan 140 liraya çıkarırken, vatandaşlarımızın harcamasını yüzde 20'den yüzde 17'ye gerilettik. 2019'da anti serum üretimine başladık. Sağlık turizmi için ülkemize gelen hasta sayısı 470 bine ulaştı. Bu sayı önce 750 bine ardından 1,5 milyona yükseltmeyi hedefliyoruz. Yurt dışında 20 teşhis merkezi kuracağız. Tütün mamulleriyle mücadele kapsamında tek tip sigara paketi uygulamasıyla 7'nci ülke olduk. Sağlık, spor hizmeti veren yerlerde sigara satışını yasakladık. Sigara özendirici görüntülerin önüne geçtik. Daha etkin mücadele yürüteceğiz. Madde bağımlılığı nedeniyle ölümler 11'den 3,3'e düştü. Sağlıkta şiddeti önleme planı hazırladık. Yerli ilaç ve plazma üretimi ile yerli cihaz üretiminde engelle çıkaranların yaptıkları vatana ihanetle eşdeğerdir.

ADALET

Mevzuattan altyapıya, yargı bağımsızlığına kadar önemli mesafeler kat ettik. Hakim-savcı sayımızı 20 bin 629'a çıkardık. Mahkeme sayılarını yüzde 82 artırdık. Yargının işleyişini kolaylaştırdık. İstinaftan ihtisaslaşmaya, HSK'dan askeri mahkemelerin kaldırılmasına kadar pek çok tarihi reform yaptık. Yargı Reformu Strateji Belgesini mayıs ayında milletimizle paylaştık. Hazırlanan 1. Yargı Paketi Meclis'te kabul edildi. Bu düzenleme ile ceza adaleti sistemine seri muhakeme usulü ve basit yargılama adı altında iki uygulama kazandırdık. İkinci yargı paketini birkaç hafta içinde Meclis'e getiriyoruz.

GÜVENLİK

Ülkemize saldırması için beslenen ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdik, ezeceğiz. Terör örgütüne katılım durma noktasına geldi. 15 Temmuz'da milletimize kurşun sıkan FETÖ'yü devlet kurumlarından temizleyene kadar mücadelemiz sürecektir. DEAŞ, El Kaide ve diğer terör örgütlerine karşı operasyonlarda 388 terörist etkisiz hale getirilmiştir. FETÖ'nün kurumlardan temizlenmesiyle, güvenlik alanında başarılarımız arka arkaya gelmeye başladı. Polisimiz, jandarmamız, korucularımız hiçbir ayrım yok, el ele omuz omuza terörle mücadelelerini sürdürmektedir. Güvenlik kurumlarımız arasındaki koordinasyonu daha da genişletiyoruz. MİT'in İstanbul Şubesi açılışını yapacağız. 1182 km'lik doğu sınırımızın 740 km'lik kısmını, batı sınırımızın da 350 km'lik kısmını gözetleme imkanına kavuşacağız.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI

250 milyarın üzerinde yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 27 bin km'ye çıkardık. Cumhuriyet tarihi boyunca 6 bin km bölünmüş yol yapılmıştı. Çevre düzenlemesiyle görüntüyü de bambaşka hale getireceğiz. Bu yollar ülkemizdeki trafiğin yüzde 82'sine hizmet veriyor. Yol medeniyettir, su medeniyettir. Eğer medeniyseniz yolunuz, suyunuz olacak. Bunlar yoksa medenilikten kimse bahsetmesin. Trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 71 azaldı. Her türlü tedbiri alıyoruz. Yol çevrelerine 68 milyonu aşan ağaç diktik.

Kanal İstanbul projesini de çok yakında başlatıyoruz. Yarım asır önce Boğaziçi Köprüsü için 'felaket' diyen zihniyet şimdi de aynısını söylüyor. Karşı çıkanların hiçbirinin bu projenin ne olduğu konusunda bilgileri yok. Ne rakam, ne gösterdikleri yerler doğru. İstanbul Boğazı yaklaşık 45 bin geminin geçtiği, insan baskısının arttığı bir yere dönüştü. Tek çare alternatif bir su yolu inşa etmektir. Bu kanal büyükşehir belediye başkanlığından beri savunduğumuz bir projedir.

İstanbul Havalimanı 1'inci fazını açtık. İç hatta 12,5 milyona yakın, dış hatta 39,5 milyona yakın 51 milyonu aşkın trafiğine ulaştı. ilk etabının ikinci fazını da haziran ayında hizmete açmayı planlıyoruz.

Ülkemizin uydu haberleşmesini artırmaya, Türksat 5A ve 5B uydularımızın üretimine başlattık. Türksat 5A'yı üçüncü çeyrekte fırlatacağız. Türkiye haberleşeme uydusu üretebilen 10 ülkeden biri olacak. 45 milyon kullanıcı e-devlet sayesinde güvenli erişim sağlıyor. Yerel yönetim hizmetleri başta olmak üzere tüm hizmetlerin entegre edilmesi çalışmalarına devam ediyoruz.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK

Bayındırlıkta yerleşim yerlerimizin tamamını insanlarımızın ihtiyacına uygun dönüştürmeyi düşünüyoruz. Tüm projeler için 16 milyar liralık yatırım yaptık. Ülkemizin tamamında 1,330 milyon konutu dönüştürdük. 53 ilde 240 riskli alanda çalışmalar sürüyor. 5 yıl içinde dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var.

50 bin sosyal konutun inşasına başladık, 2020 için de 100 bin sosyal konut için başvurular tamamlandı. 1 milyonun üzerinde talep geldi. Sağlıklı ve kimlikli sosyal konut projelerimizi gerçekleştireceğiz. 81 ilde millet bahçesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu yıl 38 ilde daha millet bahçelerimizi vatandaşlarımıza sunuyoruz. Sıfır atık projesi 25 kurum binasına uygulanıyor. Proje sayesinde 4 milyon tonun üzerinde atığı geri dönüşüme kazandırdık. Plastik poşet kullanımında yüzde 78 azalma oldu. Zorunlu depozito uygulamasına da başlıyoruz.