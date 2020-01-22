Tarım teknolojisi TEKNOFEST'te Gaziantep'te 22-27 Eylül'de düzenlenecek Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'te, bu yıl ilk kez robotik ve jet motor tasarımı gibi yarışmaların yanı sıra tarım teknolojilerinde de ekipler rekabet edecek. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin (Tarım Kredi) teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET, TEKNOFEST'e destek verecek.

Gaziantep'te 22-27 Eylül'de düzenlenecek Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST'te, bu yıl ilk kez robotik ve jet motor tasarımı gibi yarışmaların yanı sıra tarım teknolojilerinde de ekipler rekabet edecek. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin (Tarım Kredi) teknoloji alanında faaliyet gösteren iştiraki TARNET, TEKNOFEST'e destek verecek. TÜM MANŞETLER