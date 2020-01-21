Teknofest Gaziantep’te Dünyanın en büyük 2'nci havacılık festivali olan 'Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl Gaziantep'te gerçekleştirilecek. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bundan sonra Teknofest'i 1 yıl Anadolu'da, 1 yıl İstanbul'da yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Dünyanın en büyük 2'nci havacılık festivali olan 'Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl Gaziantep'te gerçekleştirilecek. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bundan sonra Teknofest'i 1 yıl Anadolu'da, 1 yıl İstanbul'da yapmayı hedefliyoruz" dedi. Teknofest'in 22-27 Eylül tarihlerinde Gaziantep Havalimanı'nda yapılacağını söyleyen Bayraktar, şöyle konuştu: "Festivalin ilkinde 560 bin, ikincisinde 1 milyon 720 bin katılımcıyı ağırladık. Bu yıl çıtayı daha da yukarılara çekmeyi hedefliyoruz. Roketten uçan arabaya, otonom sistemlerden insanlık yararına teknolojilere kadar birçok farklı alanı içeren toplam 23 dalda 3 milyon euroyu aşan ödül yarışmaları için son başvuru tarihi 28 Şubat 2020."