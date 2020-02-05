Altın ve Dolar Türkiye'de en fazla araştırılan yatırım araçlarının başında gelmektedir. Son bir kaç aydır baktığımızda ise altın ve dolar fiyatları belirli bir çizgide seyrediyor. Dolar 5.80 ile 5.99 arası gelip gidiyor, ons altın ise 1550 dolar ile 1595 dolar arası gidip geliyor. Dünkü kapanışta 300,20 liradan işlem gören gram altın, şu sıralarda 298,83 liradan satılıyor. Dolar ve altında sıkışmanın artık sonuna gelindiğini ifade eden uzmanlar bu hafta altın ve dolar fiyatları ile ilgili yönün belli olacağını ifade ediyorlar. Hem dolar hemde altında ciddi anlamda bir sıkışma söz konusu. Sıkışma sonrası sert hareketlere dikkat.



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