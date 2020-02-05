Çalışmayan evde oturan ev hanımlarına emeklilik yolu açıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Berat Albayrak, sonrasında ise Aile ve Sosyal Yardımlar bakanı Zehra Zümrüt emekli olmak için müjdeler verdi. Aile bakanı işaret ettiği emekli şartlarında çalışmayan kadınlar da emekli olabilecek. Çalışmayan kadın, daha önce hiç sigortası yapılmadığı ve sigorta primi ödenmediği için sigorta primlerini kendisi ödemesi gerekiyor. Bu bağlamda çalışmayan kadın, SGK prim borçlarını ödeyerek emekli aylığını almaya başlar. Peki kimler bu haktan yararlanabilir? İşte emekli olma başvuru şartları ve belgeler...

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