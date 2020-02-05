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  • 05.02.2020 13:11
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 13:11

Asgari ücret ve ne kadar? nasıl yapılır?

1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret belli olmuştu. İşveren ve hükümetin oy çokluğuyla geçen yıla göre 303,80 lira artan asgari ücret miktarı net ve brüt ne kadar oldu? Yeni yılın ilk zamlı maaşlarını alan vatandaşlar oranları merak ediyorlar. Peki, asgari ücret ve ne kadar? nasıl yapılır?

Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır?

Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır? Asgari Ücret Yönetmeliği'nde yer alan maddeye göre asgari ücretin belirlenmesinde çalışanın alacağı günlük miktar esas alınarak maaş hesaplaması yapılır. Asgari ücrete 2020 yılı başında yüzde 15 zam gelmişti. Yapılan bu zamla birlikte brüt ve net asgari ücret ne kadar oldu, gibi sorular gündeme geldi. Peki, asgari ücret ve AGİ 2020 miktarı ne kadar? Brütten nete maaş hesaplama nasıl yapılır? Merak ettiklerinizi yazımızda bulabilirsiniz...

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (BRÜT/NET)

Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.

BRÜTTEN NETE MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Brüt maaş üzerinden brüt ve net maaş hesaplaması çokça yapılıyor. Özellikle brüt maaş ile çalışanlar yıl sonu ve yılbaşı kesintileriyle net maaşını anlamakta oldukça zorlanıyor. Yılbaşında daha az kesinti yapılırken yıl sonuna doğru kesintiler artıyor. Brüt maaştan; SGK işçi primi, işsizlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek net maaş hesaplanır. Hesaplama yapılan kişinin evli/bekar olması, eşinin çalışıp çalışmadığı ve çocuk sayısına göre çıkacak hesaplama sonucu değişiklik gösterecektir.

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