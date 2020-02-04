Dolar ve altın birikimi olan vatandaşlar her gün altın ve dolar fiyatlarını canlı olarak takip ediyor. Bu bağlamda haberimizde altın ve dolarda yaşanabilecek iniş ve çıkışları derlemiş durumdayız. Yeni dünya düzeni kuruluyor. Ortadoğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor. Her ülke kendi çıkarına uygun pozisyon almaya başladı. Ekonomi uzmanları gerilen ortam dolayısıyla bu hafta finans piyasalarında aşırı oynak hareketlerin görülebileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor. Şimdilerde ise corona virüsü piyasaları endişelendiriyor. Asya borsaları sert satış dalgaları ile karşı karşıya. Standart altının kilogramı 304 bin liraya yükseldi. Dolar ise enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yatay seyretti.

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