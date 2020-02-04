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  • 05.02.2020 09:17
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 09:17

Bu hafta çok hızlı hareketler olacak! birikimi olanlar buna dikkat edin!

Uzmanlar bu hafta da çok sert hareketlerin görülebileceği konusunda ard arda açıklama yapıyorlar. Peki sebebi ne? Sert hareketlerin görülmesine neden olacak gelişmeler neler? Altın ve doları olanlar ne yapmalı? Dolar ve Altın yükselecek mi yoksa düşecek mi? Sert hareketler ne yönde olacak? Ekonomik veya güvenli limanı haline gelen altın fiyatlarında özellikle yukarı yönlü ani sıçrayışların olabileceğini belirten uzmanlar, yatırımcıların anlık siyasi gelişmeleri yakından takip etmelerinin faydalarına olacağını belirtiyorlar.

Dolar ve altın birikimi olanlar buna dikkat edin!

Dolar ve altın birikimi olan vatandaşlar her gün altın ve dolar fiyatlarını canlı olarak takip ediyor. Bu bağlamda haberimizde altın ve dolarda yaşanabilecek iniş ve çıkışları derlemiş durumdayız. Yeni dünya düzeni kuruluyor. Ortadoğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor. Her ülke kendi çıkarına uygun pozisyon almaya başladı. Ekonomi uzmanları gerilen ortam dolayısıyla bu hafta finans piyasalarında aşırı oynak hareketlerin görülebileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor. Şimdilerde ise corona virüsü piyasaları endişelendiriyor. Asya borsaları sert satış dalgaları ile karşı karşıya. Standart altının kilogramı 304 bin liraya yükseldi. Dolar ise enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yatay seyretti.

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