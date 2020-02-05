Dikkat o paraları toplu olarak geri alabilirsiniz! Devletten karşılıksız destek veriliyor!

Devlet annelere, evlenenlere, ev alanlara, hasta bakanlara, iş arayanlara, yetimlere daha birçok kişiye destek sunuyor. Bunlar arasında toplu para, düzenli maaş gibi ödemeler de yer alıyor. Siz de bu kapsamda yer alıyorsanız acele edin, zaman aşımı süresini kaçırmayın! Bazı sigortalılar emeklilik için gerekli primi tamamlayamıyor. Bu kişiler o ana kadar ödedikleri primleri SGK'dan toplu olarak geri isteyebiliyor. Bunun için SGK'ya dilekçeyle başvurmak gerekiyor. İşte devlet tarafından verilen karşılıksız 10 destek ve detaylar...

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