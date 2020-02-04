Kimler erken emekli olabilir? 45 mesleğe erken emeklilik fırsatı! İşte o meslekler ve erken emeklilik şartları
Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Peki, erken emeklilik imkanından kimler yararlanabilir? Yıpranma hakkından kimler faydalanabilecek? Hesaplama nasıl yapılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem erken emeklilik ile ilgili merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
Çalışanlara müjde geldi. Bu 45 meslekte çalışanlara erken emeklilik geliyor. Bu bağlamda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz. Erken emekli olabilmek için ise bir çok şart bulunuyor. Bunların en başında ise yaş şartı gelmektedir. Primi dolan ancak yaştan emekli olamayan birçok kişi olduğu gibi, yaşı gelip primi dolmayan binlerce kişi de bulunuyor.
SGK'nın belirlediği meslek kodu içinde yer almayan ancak yasaya göre sağlık çalışanı kabul edilen meslekler konusuna da açıklık getirildi. Bu kapsamdaki meslekler için Sağlık Bakanlığı onayı zorunlu olacak. Röntgen teknisyenleri, ağız, diş, çene radyolojisi uzmanları 90 gün yıpranma hakkından yararlanacak.
KİMLER YARARLANABİLİYOR?
Yıpranma hakkından 45 meslek grubu yararlanıyor. Bazı mesleklerin her 360 güne karşılık kazandığı yıpranma payı şöyle:
● Asit üretimi yapan yerlerde çalışanlar 90 ile 180 gün.
● Madenlerin yer altında çalışanları 180 gün.
● TSK'da görevli subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler 90 gün.
● Basın Kartı Yönetmeliği'ne göre çalışan gazeteciler 90 gün.
● Emniyet ve MİT mensupları 90 gün.
● Cıva üretimi işleri sanayinde çalışanlar 90 gün.
● Radyoaktif ve doğal ve yapay radyoaktif maddeler 90 gün.
● Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar 90 gün.
● Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar 60-90 gün.
● Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar 60 gün.
● Çimento fabrikalarında çalışanlar 60 gün.