Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 05.02.2020 15:38
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 15:38

'den bilet alacaklar dikkat! Fiyat koruma uygulaması başladı

Türk Hava Yolları () bilet satın alımları işlemleri sırasında özellikle seyahat programı belli olmayan yolcular için fiyatı koru uygulaması başlattı. Fiyat koruması yapan THY yolcusunun, bilet fiyatı belirli süre boyunca aynı kalacak. THY, yolcularının biletleme yaptığında da koruma ile uygun fiyat ile uçabileceği bilgisini paylaştı.

THY'den bilet alacaklar dikkat! O uygulama başladı

Dünyanın 126 ülkesindeki 318 noktaya uçuş gerçekleştiren 'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, şirket yolcuları için yeni bir uygulamayı hizmete soktu.

THY, bilet alım işlemlerinde özellikle seyahat programı kesinleşmeyenler için fiyatı koruma uygulaması başlattı.

THY'nin fiyatı koru uygulamasında standart korumada yolcular, uçuşlarına kalan süreye bağlı olarak belirli bir tutar karşılığında fiyatı sabitleyebilecek. Biletleme durumunda ise ödediği tutar iade edilecek. THY'nin Miles&Smiles Classic Plus, Elite, Elite Plus üyeleri ise uçuşa kalan süreye ve üyelik statülerine bağlı olarak belirlenen süreler boyunca bu hizmetten tamamen ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Amerika kalkış ve varışlı THY yolcuları, uçuşlarına 7 gün kalana kadar 24 saat boyunca bu hizmetten tamamen ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Fiyatını koru uygulamasıyla ilgili detaylı bilgilere "https://www.turkishairlines.com/tr-tr/ek-hizmetler/fiyati-koru" linkinden ulaşılabilir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTHY'den bilet alacaklar dikkat! Fiyat koruma uygulaması başladı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri