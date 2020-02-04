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  • 04.02.2020 23:30
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 23:30

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan FİKKO toplantısı değerlendirmesi

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı , Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) toplantısına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'tan FİKKO paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı , Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin (FİKKO) toplantısına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin (FİKKO) bugün toplandığını belirterek, "2019 yılında elde ettiğimiz kazanımları 2020 yılında sürdürülebilir cari denge ve istihdam artırıcı politikalarla daha da ileri taşıyacak yol haritamızı detaylıca ele aldık." ifadelerini kullandı.

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