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  • 05.02.2020 08:07
  • Son Güncelleme: 05.02.2020 08:07

dalgalı seyrediyor! 5 Şubat bugün gram, çeyrek, fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

nda hareketlilik sürüyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın, Çin'de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne sebep olan koronavirüsünün etkisiyle dalgalı seyrediyor. Dünkü kapanışta 300,20 liradan işlem gören , 5 Şubat'a 298,83 liradan başladı. Altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 488,00 lira, Cumhuriyet altını 1.998,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,22 düşüşle 300,20 liradan işlem görmüştü. Koronavirüsü ve piyasalarda yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Şubat canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI

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