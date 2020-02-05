Altın fiyatları ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 488,00 lira, Cumhuriyet altını 1.998,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,22 düşüşle 300,20 liradan işlem görmüştü. Koronavirüsü ve piyasalarda yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Şubat canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI