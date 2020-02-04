0.79, 0.89 ve 0.93 kredi faiz fırsatları peş peşe geldi! QNB Finansbank, İş Bankası, TEB faiz oranı kaça düştü?

Yeni yılda kredi faizlerinde fırsatlar sürüyor. Bankaların ardı ardına duyurduğu fırsatlar devam ederken faiz indiriminde yarış devam ediyor. 0.99 müjdesinin ardından 0.93, 0.79 ve 0.89 fırsatları peş peşe duyurulmuş, kredi çekmeyi düşünen on binlerce vatandaş bankalara akın etmişti. Bu hafta en uygun krediyi veren banka bir kez daha değişti. 0.99 konut kredisi fırsatı sunan Vakıfbank bir kez daha değişikliğe giderek faiz oranını 0.93'e indirdi. Uzmanlar bankaların kredi faizinde önümüzdeki haftalarda yeni fırsatlar duyurmasını bekliyor. İşte banka banka güncel faiz oranları

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 0.97

Konut kredisi: 0.99

İhtiyaç kredisi: Vadeye göre 1.02 ve 0.98 arasında değişkenlik gösteriyor

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.93

İhtiyaç kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.05

Sıfır konut kredisi: 0.79

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