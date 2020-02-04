Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 04.02.2020 21:59
  • Son Güncelleme: 04.02.2020 22:02

0.79, 0.89 ve 0.93 kredi faiz fırsatları peş peşe geldi! QNB Finansbank, İş Bankası, TEB faiz oranı kaça düştü?

Bankaların kredi faizinde sunduğu fırsatlar devam ediyor. Bankalar tarafından 0.79, 0.89 ve 0.93 kredi faiz fırsatları peş peşe geldi. Son olarak Ziraat Bankası sıfır konutlar için 0.79 fırsatını, ING Türkiye ise 0.94 kredi fırsatını sunmuştu. Bu hafta konut kredisi yüzde 0.99 olan Vakıfbank yeni bir kararla konut kredisi faizini düşürdü. Peki, QNB Finansbank, İş Bankası, kaça düştü? İşte en uygun kredi veren bankalar

0.79, 0.89 ve 0.95 kredi faiz fırsatları peş peşe geldi!

Yeni yılda kredi faizlerinde fırsatlar sürüyor. Bankaların ardı ardına duyurduğu fırsatlar devam ederken faiz indiriminde yarış devam ediyor. 0.99 müjdesinin ardından 0.93, 0.79 ve 0.89 fırsatları peş peşe duyurulmuş, kredi çekmeyi düşünen on binlerce vatandaş bankalara akın etmişti. Bu hafta en uygun krediyi veren banka bir kez daha değişti. 0.99 konut kredisi fırsatı sunan Vakıfbank bir kez daha değişikliğe giderek faiz oranını 0.93'e indirdi. Uzmanlar bankaların kredi faizinde önümüzdeki haftalarda yeni fırsatlar duyurmasını bekliyor. İşte banka banka güncel faiz oranları

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 0.97
Konut kredisi: 0.99
İhtiyaç kredisi: Vadeye göre 1.02 ve 0.98 arasında değişkenlik gösteriyor

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 0.93
İhtiyaç kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.05
Sıfır konut kredisi: 0.79

Diğer bankaların güncel kredi faiz oranlarını öğrenmek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri0.79, 0.89 ve 0.93 kredi faiz fırsatları peş peşe geldi! QNB Finansbank, İş Bankası, TEB faiz oranı kaça düştü?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri